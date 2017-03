Continuar a ler

"A prioridade é manter uma comunicação honesta e aberta e continuar a fortalecer o relacionamento entre Honda e McLaren, apesar das dificuldades que estamos a enfrentar. Para nós este não é um projeto de curto prazo."



Para passar a receber unidades motriz da Mercedes, a McLaren tem de chegar a acordo com a Honda para colocar ponto final numa ligação de longa duração que começou em 2015, o que não se avizinha fácil e pode ter custos muitos altos para ambas as partes além da esfera financeira.



O 'autosport.com' noticiou na quinta-feira que a McLaren tinha sondado a Mercedes nesse sentido, adiantando que o construtor alemão mostrou abertura quanto a um acordo que passaria pela escuderia de Woking receber as unidades motriz que estavam previstas para a Manor, entretanto falida.



A tensão continua a marcar a relação entre McLaren e Honda, ainda com os ecos das, na quarta-feira, no ar. A notícia quanto a umquanto à possibilidade de ser firmado um acordo de fornecimento de unidades motriz a curto prazo veio adensar este 'clima', mas os japoneses deixaram esta sexta-feira implícito que não estão interessados em colocar fim à parceria que começou em 2015."É claro que a situação em que nos encontramos não é a que esperávamos quando entendemos regressar à F1, mas continuamos 100 por cento comprometidos com um futuro ligado a esta competição e no relacionamento com a McLaren. Acreditamos nesta parceria - assim como a McLaren -, e é importante trabalharmos como equipa de forma a superar esta situação juntos", adiantou Yusuke Hasegawa, o principal responsável da Honda na F1, em declrações ao site britânico 'autosport.com', avisando:

Autor: António Espanhol