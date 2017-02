A Mercedes anunciou a contratação do britânico James Allison para o cargo de diretor técnico da equipa de Fórmula 1. O novo responsável vai assumir as funções a partir de 1 de março e é apresentado pela Mercedes como "um destacado engenheiro na Fórmula 1", que já contribuiu para os títulos mundiais conquistados pela Renault e pela Ferrari.O britânico regressará à F1 após quase um ano de ausência, na sequência do acordo estabelecido com a Ferrari em julho de 2015 para deixar idêntico cargo na escuderia italiana - apesar de ter contrato até 2018 -, na qual foi substituído por Mattia Binotto.

Autor: Lusa