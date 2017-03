Continuar a ler

No cômputo dos quatro dias de testes de pré-temporada, o mais rápido, com um novo recorde do circuito, foi o finlandês Valtteri Bottas, substituto na Mercedes do campeão mundial em título, o alemão Nico Rosberg, que abandonou a modalidade.Bottas conseguiu 1.19,705 minutos na mais rápida das suas 324 voltas ao circuito catalão, sendo que, no 'segundo 19', só rodou mais um piloto, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que registou 1.19,952, em 267 voltas.Kimi Raikkonen fechou o 'pódio', com 1.20,872 (108 voltas) e o britânico Lewis Hamilton foi o quarto, com 1.20,983 (234).Os pilotos cumprem uma segunda 'etapa' de treinos na Catalunha, de terça a sexta-feira da próxima semana.1. Kimi Raikkonen (Ferrari), 1m20.872s (93 voltas)2. Max Verstappen (Red Bull Racing), 1m21.769s (85 voltas)3. Jolyon Palmer (Renault), 1m21.778s (39 voltas)4. Romain Grosjean (Haas), 1m22.309s (118 voltas)5. Antonio Giovinazzi (Sauber), 1m22.401s (84 voltas)6. Sergio Pérez (Force India), 1m22.534s (82 voltas)7. Stoffel Vandoorne (McLaren), 1m22.576s (67 voltas)8. Valtteri Bottas (Mercedes), 1m23.443s (68 voltas)9. Nicolas Hülkenberg (Renault), 1m24.974s (51 voltas)10. Daniil Kvyat (Toro Rosso), sem tempo (1 volta)