WILLIAMS MARTINI RACING Announces Robert Kubica as 2018 Reserve and Development Driver.



Robert Kubica, de 33 anos, foi o primeiro polaco a competir na Fórmula 1, entre 2006 e 2010, mas um grave acidente num rali em Itália, em 2011, afastou-o das pistas. Entre outras lesões, o piloto sofreu traumatismos múltiplos na mão direita, chegou a falar-se em amputação mas depois de uma longa cirurgia os médicos conseguiram evitar o pior cenário.



Em 2012 regressou às corridas, no Mundial de Ralis, mas nunca deixou se sonhar com um regresso à Fórmula 1. O facto de a sua mão direita não ter a funcionalidade de outrora não foi um obstáculo à realização desse sonho.

A Williams informou esta terça-feira que o polaco Robert Kubica vai ser piloto de testes e desenvolvimento da escuderia britânica em 2018. Depois de ter realizado uma série de testes com a equipa, está assim consumado o regresso do piloto à Fórmula 1.Kubica vai participar nos treinos de pré-época, em Barcelona, estando prevista também a sua presença em algumas sextas-feiras na época de 2018."Estou muito feliz. Estou na melhor forma de sempre, trabalhei muito para chegar até aqui e tenho de agradecer à Williams pelas oportunidades que me deu até agora. Gostei muito de voltar ao paddock da F1 nos últimos meses e agora vou concentrar-me em ajudar a Williams a desenvolver o FW41, de modo a fazermos a diferença no campeonato em 2018", sublinhou o piloto, que não esconde a intenção de voltar a assumir o papel de piloto principal.