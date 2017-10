Continuar a ler





Lauda foi então a Ibiza para se encontrar com Hamilton de forma a esclarecer a situação de uma vez e comunicar que seriam introduzidas duras penalizações a partir dali: "Impusemos algumas regras. Sobretudo depois do que sucedeu em Barcelona quando se empurraram um ao outro para fora de pista. Dissemos que era inaceitável para pilotos da Mercedes que aquilo tivesse de acontecer, que não podiam fazer aquilo para ganhar."



"Dissemos que não podiam fazer aquilo, que tinham de ser penalizados e que se repetissem nós passaríamos a avaliar a possibilidade de rescindir contratos pois eles eram jogadores de equipa e não se podiam destruir um ao outro. E foi assim. O Toto [Wolff] arranjou algumas regras boas e voltámos a ter paz. Lutámos e os acidentes entre eles acabaram", encerrou Lauda.



O título de 2016 foi conquistado por Rosberg que pouco depois surpreendeu o Mundo ao anunciar o final da carreira quando ainda tinha um contrato para cumprir com a Mercedes. E se dúvidas havia que há marcas que não se apagam elas foram desfeitas no GP do Japão, no último fim-de-semana quando o alemão se deslocou à 'motorhome' da sua antiga escuderia para falar com o atleta campeão olímpico Mo Farah e se cruzou com Hamilton.

"A grande questão era saber de quem era a culpa. Para mim não houve dúvidas porque o Lewis foi para a direita com grande agressividade, acabou na relva, o que o fez perder o controlo do carro e depois bateu no carro do Nico. Disse que se tivesse de escolher seria mais culpa do Lewis do que do Nico."