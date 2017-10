Continuar a ler

Quanto à vitória, foi conforme dissemos para o jovem Max Verstappen, de 20 anos, que no México somou o segundo triunfo da sua carreira.



Quanto à vitória, foi conforme dissemos para o jovem Max Verstappen, de 20 anos, que no México somou o segundo triunfo da sua carreira.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou este domingo, pela quarta vez na carreira (depois de 2008, 2014 e 2015), o título de campeão mundial de Fórmula 1, pese embora ter sido apenas o nono colocado no Grande Prémio do México, vencido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull.Largando do terceiro posto e a precisar apenas de finalizar no quinto posto para celebrar o título, Hamilton viu a tarde na Cidade do México começar muito mal, quando logo à primeira volta foi obrigado a ir às boxes, devido a um choque com Sebastian Vettel. Ambos tiveram de reparar os carros, rodaram nas posições inferiores da tabela, mas conseguiram recuperar várias posições. O alemão ainda chegou ao quarto posto, mas tal esforço não foi suficiente para impedir o título de Hamilton.

Autor: Fábio Lima