Continuar a ler

Ao invés, o espanhol Fernando Alonso não escondeu a desilusão face aos problemas sentidos pelo seu McLaren, que apenas conseguiu rodar 29 voltas - foi o que menos tempo esteve em pista - neste primeiro dia de testes. Daniel Ricciardo (Red Bull) também sofreu algumas dissabores com a fiabilidade mas, ainda assim, terminou com o 5.º melhor tempo da jornada.



Resultados do primeiro dia de testes



1. Lewis Hamilton (Mercedes), 73 voltas, 1.21,765

2. Sebastian Vettel (Ferrari), 128 voltas, 1.21,878

3. Felipe Massa (Williams), 103 voltas, 1.22,076

4. Kevin Magnussen (Haas), 51 voltas, 1.22,894

5. Daniel Ricciardo (Red Bull), 50 voltas, 1.22,926

6. Valtteri Bottas (Mercedes), 79 voltas, 1.23,169

7. Sergio Perez (Force India), 39 voltas, 1.23,709

8. Carlos Sainz (Toro Rosso), 51 voltas, 1.24,494

9. Nico Hulkenberg (Renault), 57 voltas, 1.24,784

10. Fernando Alonso (McLaren), 29 voltas, 1.24,852

11. Marcus Ericsson (Sauber), 72 voltas, 1.26,841 Ao invés, o espanhol Fernando Alonso não escondeu a desilusão face aos problemas sentidos pelo seu McLaren, que apenas conseguiu rodar 29 voltas - foi o que menos tempo esteve em pista - neste primeiro dia de testes. Daniel Ricciardo (Red Bull) também sofreu algumas dissabores com a fiabilidade mas, ainda assim, terminou com o 5.º melhor tempo da jornada.1. Lewis Hamilton (Mercedes), 73 voltas, 1.21,7652. Sebastian Vettel (Ferrari), 128 voltas, 1.21,8783. Felipe Massa (Williams), 103 voltas, 1.22,0764. Kevin Magnussen (Haas), 51 voltas, 1.22,8945. Daniel Ricciardo (Red Bull), 50 voltas, 1.22,9266. Valtteri Bottas (Mercedes), 79 voltas, 1.23,1697. Sergio Perez (Force India), 39 voltas, 1.23,7098. Carlos Sainz (Toro Rosso), 51 voltas, 1.24,4949. Nico Hulkenberg (Renault), 57 voltas, 1.24,78410. Fernando Alonso (McLaren), 29 voltas, 1.24,85211. Marcus Ericsson (Sauber), 72 voltas, 1.26,841

Nos primeiros testes da pré-temporada de Fórmula 1, no Circuito da Catalunha, em Montmeló (Barcelona), o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) confirmou a rapidez dos novos monolugares ao efetuar a sua melhor volta em 1.21,765 minutos, um tempo melhor do que a pole-position (1.22,000) que ele próprio alcançou no Grande Prémio de Espanha da época passada.Sebastian Vettel, em Ferrari, também superou a 'pole' de 2016, ao fazer 1.21,878 numa sessão em que o SF70-H da escuderia italiana pilotado pelo alemão foi o que mais rodou no asfalto catalão: Vettel cumpriu um total de 128 voltas, contra apenas 73 de Hamilton. O brasileiro Felipe Massa, em Williams, esteve também em evidência, realizando 103 voltas e fazendo o terceiro melhor tempo do dia, com 1.22, 076.