A última semana do ano não está a ser particularmente positiva para Lewis Hamilton no que a redes sociais diz respeito. Depois de ter sido obrigado a pedir desculpa por causa de uma publicação feita no Instagram - onde disse "rapazes não usam vestidos de princesa" -, o campeão do Mundo de Fórmula 1 surpreendeu agora ao apagar todas as publicações que tinha na sua conta da referida rede social.Ainda não se sabe o que motivou tal decisão, mas há quem a ligue à recente polémica em que o piloto de 32 anos se viu envolvido, que levou vários dos seus seguidores a deixarem-lhe duras críticas também pelas redes sociais.

Autor: Fábio Lima