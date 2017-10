Se no futebol é arriscado jogar para o empate, na Fórmula 1 também pode ser perigoso pensar que um lugar entre os cinco primeiros garante um campeonato. Matematicamente as coisas estão neste ponto, mas Lewis Hamilton não coloca outro cenário que não seja a vitória domingo, no México. Na prática, o britânico da Mercedes quer chegar ao tetra em grande...

"O meu plano é ganhar. Quando vinha a caminho daqui estava a pensar que é verdade que preciso ‘apenas’ de ser 5º, mas disse para mim mesmo: ‘Como te sentirias ao ganhar o campeonato acabando a corrida em 5º?’ Nada bem, certamente", contou o piloto, de 32 anos, na conferência de imprensa de antevisão da antepenúltima prova da época. "Só penso no primeiro lugar do pódio. Sinto-me muito, muito orgulhoso de cada vez que vejo a bandeira britânica ser hasteada em cada grande prémio que venço."

Continuar a ler

Sebastien Vettel (Ferrari) é o seu grande rival nesta luta, mas neste momento está a 66 pontos do líder. Hamilton garante ainda o título no autódromo Hermanos Rodriguez se for 9º e Vettel no máximo 2º. Mas se o alemão for terceiro, Hamilton faz festa, qualquer que seja a sua posição na corrida. "Vai ser difícil porque a diferença entre nós, a Red Bull e a Ferrari é muito curta. Mas, sinceramente, adoro que seja assim...", admitiu, sorridente, o britânico.

Autor: Isabel Dantas