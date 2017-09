Continuar a ler

Vettel culpabilizando



Na ordem do dia continua ainda o acidente de que Vettel foi protagonista no GP de Singapura, quando o germânico abandonou logo na primeira volta na sequência de um toque com o seu colega, o finlandês Kimi Raikkonen, e o holandês da Red Bull, Max Verstappen.



Mas para alguma imprensa mundial, em especial a italiana, bem como para o diretor da Mercedes, Toto Wolff, o piloto da Ferrari foi mesmo o responsável pelo incidente. "A colisão aconteceu por culpa dele", disse. Na ordem do dia continua ainda o acidente de que Vettel foi protagonista no GP de Singapura, quando o germânico abandonou logo na primeira volta na sequência de um toque com o seu colega, o finlandês Kimi Raikkonen, e o holandês da Red Bull, Max Verstappen.Mas para alguma imprensa mundial, em especial a italiana, bem como para o diretor da Mercedes, Toto Wolff, o piloto da Ferrari foi mesmo o responsável pelo incidente. "A colisão aconteceu por culpa dele", disse.

A luta pelo título Mundial de Fórmula 1 está mais viva do que nunca e, inevitavelmente, a rivalidade transborda do asfalto. O britânico da Mercedes, Lewis Hamilton, esteve em direto numa rede social a interagir com os seus fãs... Bem, com os seus e com os dos outros. É que um admirador de Sebastian Vettel destacou o alemão da Ferrari, como sendo melhor do que Hamilton. Comentário que não ficou sem resposta."Algum dia darás conta de que isso não é verdade. Se não deres, é melhor ires à ‘Specsavers’", respondeu o piloto de 32 anos, de forma bem-humorada, aconselhando o fã do adversário a ir a uma conhecida ótica britânica. Hamilton lidera o Mundial com 263 pontos, mais 28 do que Vettel.

Autores: D.M.