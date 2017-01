Continuar a ler

Bernie Ecclestone permanecerá ligado à Fórmula 1 como presidente honorário. Os novos donos da Fórmula 1 desembolsaram oito mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros) no negócio.Em comunicado, a empresa confirmou também o afastamento de Bernie Ecclestone e a sua substituição no cargo de diretor-executivo pelo norte-americano Case Carey.Bernie Ecclestone permanecerá ligado à Fórmula 1 como presidente honorário.

A Liberty Media anunciou esta segunda-feira ter concluído o processo de aquisição dos direitos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e o afastamento de Bernie Ecclestone das funções de diretor-executivo da modalidade.A finalização do processo acontece cinco dias depois de a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ter aprovado a venda da Fórmula 1 à empresa do magnata norte-americano John Malone.

