A Liberty Media, nova dona da F1, quer fazer do ‘novo’ campeonato uma espécie de Super Bowl... em todos os 21 Grandes Prémios.Espetáculos musicais antes das provas, regras cada vez mais simples, a manutenção dos circuitos mais populares e tradicionais e forte preocupação com as equipas mais pequenas são algumas das ideias-chave deste novo projeto, que teve como uma das primeiras consequências o afastamento do veterano Bernie Ecclestone, até agora patrão do Mundial.Entretanto, a organização anunciou que as três sessões de testes oficiais ao longo da temporada serão realizadas no Bahrain (que substitui Montmeló), a 18 e 19 de abril; Hungria (em vez de Silverstone), a 1 de agosto; e Abu Dhabi (que mantém o lugar, logo após o último Grande Prémio da temporada), a 28 e 29 de novembro. *