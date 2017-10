Continuar a ler

"As equipas vão ter mais problemas logísticos com o aumento do número des corridas, isso é claro, e uma uma das coisas que estamos a estudar é a mudança no formato do fim de semana de competição, de modo a torná-lo mais fácil a nível logístico, facilitando assim o aumento do número de corridas", acrescentou o engenheiro britânico, encerrando:



"Estamos disponíveis para ver o que pode ser ser fazer. O modelos das corridas não vai sofrer alterações, mas ser´que necessitamos das sextas-feiras? Se não as tivermos vamos poder fazer mais corridas... mas as sextas-feiras são importantes para os promotores e para as televisões. Vamos continuar a analisar de forma a encontrar a melhor solução."