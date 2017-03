O site da revista britânica 'Autoport' revela esta quarta-feira que Stephen Fitzpatrick, responsável máximo da Manor comunicou à FIA a decisão de retirar a equipa na lista de inscritos para 2017, que, assim, será divulgada em breve, com 10 participante: Ferrari, Force India, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull, Renault, Sauber, Toro Rosso e Williams.

A última réstia de esperança da Manor se manter no Mundial de F1 esfumaram-se, com os responsáveis da escuderia britânica a informarem a FIA da retirada da inscrição para a temporada 2017, cujo início está marcado para 26 de março, com a realização do GP da Austrália.Aquele que era o desfecho mais provável para situação, depois da Just Racing Services, empresa-mãe do grupo, ter fechado no início do ano, ficou a dever-se ao fracasso nas negociações com investidores que estariam, a avaliar a possibilidade de financiar a escuderia.