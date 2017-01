Continuar a ler

O responsável precisou que apenas uma parte da empresa foi colocada sob administração judicial, a pedido do próprio dono da equipa, Stephen Fitzpatrick, não incluindo a parte que detém os direitos de participação no Campeonato do Mundo de F1.Rowley admitiu, no entanto, que existe "uma janela de oportunidade muito limitada" para angariar o investimento necessário que permita à escuderia sediada em Banbury disputar o Mundial de 2017 da categoria rainha do desporto automóvel.