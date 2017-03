Continuar a ler

Sobre a forma como estão a decorrer os testes de pré-temporada em Barcelona, o presidente da Ferrari reconheceu que falta fazer muito para tornar o carro num vencedor, mas destacou que "ainda há espaço para corrigir os problemas. A Ferrari tem de voltar a ser imbatível como na era Schumacher."



"O novo carro é fiável, credível e representa um grande avanço. Estou a acompanhar o que se passa nos testes de Barcelona e as coisas estão a correr bem. O objetivo é ganhar [corridas], como é óbvio. Não me interpretem mal. Quando é que isso vai acontecer, não sei, mas estamos a trabalhar nesse sentido", acrescentou, encerrando:



"Estou feliz com a forma como o carro está e isso é importante. O carro é superior ao do ano passado e não é apenas porque mudaram as regras e sim pela forma como foi projetado e colocado em pista. O carro é bom."

A Ferrari comentou, finalmente e ao mais alto nível, os resultados que os pilotos da sua escuderia, Sebastian Vettel e Kimi Räkkönen, estão a obter nos testes de pré-temporada, com o presidente Sergio Marchionne a mostrar-se otimista, recordando a última vez que a escuderia conquistou um título no Mundial de Fórmula 1 para apontar como meta o regresso aos tempos gloriosos quando Michael Schumacher pilotava."Estamos há nove anos sem vencer. Isso vai acabar, não podemos continuar a partir o nariz", prometeu Marchionne, que lidera a direção executiva do grupo Fiat Chrysler, em entrevista ao jornal italiano 'La Reppublica', referindo-se ao troféu do Mundial de Construtores conquistado em 2008, temporada em que Lewis Hamilton conquistou o seu primeiro Mundial de Pilotos.

Autor: António Espanhol