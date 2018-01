Continuar a ler

Marko considerou que Alonso foi parte do problema e não da solução, pois "fez de tudo para que o motor fosse mal visto". Em entrevista à revista alemã 'Auto Motor und Sport' o dirigente austríaco mostrou-se confiante na evolução e desempenho da unidade motriz Honda, que equipará os Toro Rosso em 2018 - a McLaren terá a Renault como parceiro, que também colabora com o construtor francês, 'rebatizando' os motores com o selo TAG Heuer."A Honda tem estado em grande atividade e já encontrou algo. Talvez consigam estar ao nível da Renault com o segundo motor. A Honda estava impedida de fazer evoluções com total liberdade por causa do compromisso com a McLaren em termos de especificação de chassis. Isso limitava-os bastante", disse Marko.