Hamilton e, sobretudo, Vettel, estiveram em pista com outros objetivos. O alemão da Ferrari concentrou-se em longas distâncias, acabando com o maior total de voltas ao Circuito da Catalunha, 81, bem acima do correspondente ao percorrido numa corrida do GP de Espanha (66).



De resto, assinale-se que o tetracampeão inglês da Mercedes registou a melhor marca com pneus macios, enquanto Vettel fez a sua com pneus médios.



Tempos da manhã do 1.º dia da 2.ª ronda de testes de pré-temporada:



1. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1m19s726 (65 voltas)

2. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-Tag Heuer, 1m19s900, a 0s174 (50)

3. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1m20s456, a 0s730 (49)

4. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1m21s127, a 1s401 (81)

5. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes, 1m21s347, a 1s621 (59)

6. Kevin Magnussen (Dinamarca), Haas-Ferrari, 1m21s676, a 1s950 (47)

7. Daniil Kvyat (Rússia), Toro Rosso-Renault, 1m21s965, a 2s239 (45)

8. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1m22s968, a 3s242 (34)

9. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1m23s336, a 3s610 (47)

10. Jolyon Palmer (Grã-Bretanha), Renault, 1m24s790, a 5s064 (15)

O brasileiro Felipe Massa colocou o seu Williams-Mercedes na frente da tabela de tempos na manhã desta terça-feira, primeiro dia da segunda ronda de testes de pré-temporada em Barcelona, à frente do australiano Daniel Ricciardo, cuja prestação no Red Bull-Tag Heuer (Renault) também acaba por surpreender, tendo em conta o que se passou na semana anterior.De resto só nas posições imediatas é que surgem pilotos cujos carros dominaram essa primeira ronda de testes em Montmeló: Lewis Hamilton foi terceiro com o Mercedes, a 0s730 de Massa, e Sebastian Vettel, no Ferrari, acabou ainda mais distante, a 1s401, do brasileiro que obteve 1m19s726 com pneus super-macios montados no carro - Ricciardo obteve 19s900 com ultra-macios.

Autor: António Espanhol