Laranja. É esta a cor dos carros da McLaren para atacar o Campeonato do Mundo de 2017. Um visual arrojado da escuderia britânica que pretende homenagear o seu fundador, Bruce McLaren e o carro de 1966. A última vez, de resto, que a equipa tinha competido com monolugares desta cor tinha sido em 1971, sendo que mais recentemente, em 2006, fê-lo mas apenas em testes.

Os pilotos parecem terem ficado agradados com a ‘nova’ roupa do McLaren e há quem tenha mesmo já brincado com o visual laranja. "Se é sexy? Será sexy quando for rápido. Temos de esperar", frisou Fernando Alonso ontem durante a apresentação oficial. O piloto espanhol é da opinião que é mesmo um dos carros mais bonitos que pilotou. "É fantástico ver estas cores. É certamente um dos mais bonitos. Dos que vi esta semana pela internet é o que escolheria."

Seja como for, só na prática se saberá se o MCL32 é muito mais que um carro arrojado, um carro para dar nas vistas. A partir de segunda-feira já haverá indicações nesse sentido, com os testes em Barcelona. Mas ontem os responsáveis tentaram esfriar os ânimos de quem faz já da McLaren uma equipa para fazer frente à grande favorita, a Mercedes. "O caminho que nos espera não vai ser fácil. Conseguimos progredir nos últimos 12 meses, mas ainda não estamos onde queríamos estar", frisou Jonathan Neale, chefe de operações da escuderia. "Para ganhar na Fórmula 1 é necessário estar tudo bem." O responsável foi mais longe, ao descartar a hipótese de a McLaren lutar pelo pódio este ano. "Sendo realistas, é provável que este ano ainda não." Espanhol fiel Muito especulou, nomeadamente a comunicação social do país vizinho, sobre a possibilidade de Fernando Alonso render o alemão Nico Rosberg na Mercedes. O espanhol, pressionado, acabou ontem por reconhecer que foi abordado. "Sim, houve contactos com a Mercedes, mas com quase todos. É compreensível", começou por dizer o antigo campeão do Mundo. "Desde o primeiro momento que lhes disse que tinha mais um ano de contrato e que não havia motivos para iniciar qualquer conversação." O outro piloto da McLaren para o Mundial deste ano é o belga Stoffel Vandoorne, 24 anos, 11 anos mais novo que Alonso.

Autor: Ana Paula Marques