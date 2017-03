Com uma reestruturação em marcha - a qual conduziu à saída de Ron Dennis, grande dinamizador do relançamento da escuderia que levou a sete títulos de Construtores (1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1998) e 10 de Pilotos (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999 e 2008) -, uma má classificação no final da temporada provocaria um enorme rombo financeiro na McLaren, além da influência negativa que teria sobre o interesse de patrocinadores.