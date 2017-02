Continuar a ler

"Temos um sistema que acreditamos ser legal. Se alguém quiser protestar, as regras devem ser alteradas, mas o mais sensato seria discutir e esclarecer tudo tendo em vista a temporada de 2018", salientou Morris.



O sistema de suspensão de Mercedes, Red Bull e McLaren ajustará a altura do carro e consegue obter maior nível de efeito de solo em curva e em reta, o que se traduz em mais velocidade. Acredita-se que os engenheiros da Ferrari - e das restantes escuderias - não o terão conseguido copiar até agora.



A escuderia italiana poderá agora avançar para o protesto formal no GP da Austrália, isto se a FIA não intervir com uma clarificação regulamentar por altura dos testes de pré-temporada, cuja primeira ronda começou esta segunda-feira.



Caso não seja assim, o processo levará os comissários da FIA a verificarem exaustivamente os chassis de Mercedes e Red Bull em Melbourne, forçando uma tomada de decisão - até agora a FIA tem argumentado que o dispositivo está numa zona cinzenta do regulamento técnico.



Na reunião de dia 7 terão estado ao lado da Ferrari a Sauber e Haas, que correm com unidades motriz adquiridas aos italianos, e talvez também a Renault. "Temos um sistema que acreditamos ser legal. Se alguém quiser protestar, as regras devem ser alteradas, mas o mais sensato seria discutir e esclarecer tudo tendo em vista a temporada de 2018", salientou Morris.O sistema de suspensão de Mercedes, Red Bull e McLaren ajustará a altura do carro e consegue obter maior nível de efeito de solo em curva e em reta, o que se traduz em mais velocidade. Acredita-se que os engenheiros da Ferrari - e das restantes escuderias - não o terão conseguido copiar até agora.A escuderia italiana poderá agora avançar para o protesto formal no GP da Austrália, isto se a FIA não intervir com uma clarificação regulamentar por altura dos testes de pré-temporada, cuja primeira ronda começou esta segunda-feira.Caso não seja assim, o processo levará os comissários da FIA a verificarem exaustivamente os chassis de Mercedes e Red Bull em Melbourne, forçando uma tomada de decisão - até agora a FIA tem argumentado que o dispositivo está numa zona cinzenta do regulamento técnico.Na reunião de dia 7 terão estado ao lado da Ferrari a Sauber e Haas, que correm com unidades motriz adquiridas aos italianos, e talvez também a Renault.

A McLaren tem um sistema de suspensão indêntico aos que Mercedes e Red Bull estão a utilizar nos seus carros para 2017, o qual motivou uma reação da Ferrari que pode culminar em protesto formal a apresentar no primeiro Grande Prémio da temporada, na Austrália (Melbourne), entre 24 e 26 de março.Com base em declarações do engenheiro-chefe Matt Morris, a revista alemã 'Auto Motor und Sport' adianta que a escuderia de Woking, que corre com unidades motriz Honda, não está numa posição neutra em relação à matéria, como foi adiantado após a reunião técnica que teve lugar a 7 de fevereiro, tendo avançado para instalação de um sistema próprio no MCL32 que, à semelhança das duas rivais, exercerá o mesmo efeito que a banida suspensão ativa.