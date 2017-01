A Mercedes anunciou esta segunda-feira que Valtteri Bottas é o sucessor de Nico Rosberg, formando dupla de pilotos com Lewis Hamilton na temporada de 2017, que arrancará a 26 de março, com o GP da Austrália.Bottas, que deixa a Williams - onde é substituído por Felipe Massa -, foi apontado como primeira opção da Mercedes logo após Nico Rosberg ter anunciado a retirada, poucos dias depois de se sagrar campeão do Mundo.