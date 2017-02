Continuar a ler

Na nova temporada, que arranca a 26 de março com o GP da Austrália, a escuderia alemã vai voltar a contar com o piloto britânico Lewis Hamilton, que terá como colega de equipa Valtteri Bottas (ex-Williams).



O finlandês foi escolhido para substituir o alemão Nico Rosberg, que abandonou a Fórmula 1 na última temporada, depois de se ter sagrado campeão pela primeira vez.

A Mercedes anunciou esta segunda-feira que renovou contrato até 2020 com os austríacos Toto Wolff e Niki Lauda, presidente executivo e presidente não executivo da sua escuderia de F1. Wolff e Lauda viram os contratos renovados depois de terem alcançado "resultados que superaram as expetativas", que se traduziram na conquista de todos os títulos desde 2014.O final dos vínculos dos dois dirigentes coincide com o acordo de permanência do construtor alemão no Mundial de F1, devendo seguir-se agora negociações com os novos detentores dos direitos comerciais da competição, a Liberty Media Corporation, ainda no decorrer deste ano. Wolff e lauda mantêm a mesma percentagem que já possuiam da escuderia na sua posse, respetivamente 30 e 10 por cento.

Autores: António Espanhol e Lusa