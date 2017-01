Continuar a ler

"Cada um dos circuitos está a ser informado dos melhoramentos que têm de ser feitos com base nessas simulações. Esse processo está em curso, nem todos os circuitos receberam ainda o nosso pedido, mas isso irá acontecer", acrescentou Mekies, referindo que "está tudo OK com Melbourne", onde tem lugar o GP da Austrália a 26 de março, que dita o arranque da temporada.

"Pedimos a cada equipa para fornecer dados de simuladores dos respetivos carros e depois usámos essas simulações para alimentar o nosso próprio simulador. Assim, procedemos a simulações em todas pistas com os carros de 2017 e verificámos que há velocidades mais altas em curva, as quais chegam a 40 quilómetros/hora nas mais rápidas", adiantou Laurent Mekies, vice-diretor de corrida da FIA, citado pelo site 'Motorsport'.