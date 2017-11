O britânico de 32 anos conquistou o seu primeiro título em 2008 ainda na McLaren, que na altura era pareceiro estratégico da Mercedes, construtor que o contratou em 2013 para a sua escuderia para ocupar a vaga do campeonísimo alemão Michael Schumacher. Hamilton garantiu depois os troféus do Mundial de Pilotos em 2014, 2015 e, agora, em 2017.

A Mercedes prepara-se para premiar o quarto título de Lewis Hamilton com uma proposta de renovação finaceiramente mirabolante. Se aceitar, o britânico agora quatro vezes campeão do Mundial, que está ligado contratualmente à equipa do construtor alemão até final de 2018, poderá receber 120 milhões de libras (134,7 milhões de euros) ao longo de três anos.O jornal 'The Sun' adianta que as negociações estão em curso em Abu Dhabi - palco do 20.º e último GP da temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1, neste fim-de-semana - de forma a contentar o piloto depois de das atribulações em 2016, quando viu o então companheiro de equipa Nico Rosberg ficar com o título, mas também pelo facto da Ferrari ter passado a pagar valores similares a Sebastian Vettel no âmbito de uma recente renovação de contrato.