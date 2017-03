A Ferrari vai estrear oficialmente no fim de semana o novo calçado dos pilotos. Em vez de sapatilhas, Vettel e Raikkonen vão usar uma espécie de 'meias blindadas' já no Grande Prémio da Austrália, a primeira prova do campeonato.O equipamento, chamado Evoknit, visa uma maior a aderência e respiração. É composto por uma peça inteira para cada pé, feita à base de Nomex, uma fibra à prova de fogo já utilizada por militares e polícias.

Autor: Luís Miroto Simões