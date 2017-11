Continuar a ler

Já no domingo, uma carrinha da Pirelli também foi alvo de uma tentativa de assalto que entretanto fracassou. Também elementos da equipa da Sauber e até membros da FIA foram abordados por homens armados ainda antes do Grande Prémio "Após um fim de semana com episódios similares com outras equipas, foi decidido cancelar os testes de pneus planeados para o circuito brasileiro com a equipa da McLaren. A decisão, partilhada pela McLaren, FIA e Fórmula 1, foi tomada em nome da segurança do pessoal", pode ler-se num comunicado da marca de pneumáticos.A McLaren falou mesmo numa questão de prioridades: "A segurança dos nossos sempre esteve no topo das nossas prioridades e, dados os recentes acontecimentos, sentimos que íamos correr um risco desnecessário ao avançar".