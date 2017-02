Continuar a ler

Este ano, depois dos cinco segundos lugares como melhor prestação em 2016 - três de Vettel e dois de Räikkönen - e do terceiro posto nos Construtores, a seguir a Mercedes e Red Bull, Marchionne remete-se a um discurso bem mais comedido.



"Desta vez não vou cair na armadilha [de 2016]. Veremos o que acontece quando os semáforos se apagarem na pista", afirmou o gestor italiano, recusando fazer prognósticos, deixando apenas a promessa total do pessoal que trabalha na fábrica em Maranello e na escuderia propriamente dita, algo que já tinha adiantado ao jornal italiano 'Corriere dello Sport' quando revelou:



A Ferrari terminou a temporada 2016 sem um único triunfo, assinando o que foi um dos piores registos da história da escuderia no Mundial de Fórmula 1. Isto depois do presidente Sergio Marchionne ter colocado Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen entre os candidatos ao título, alegadamente com base em informações fornecidas por um funcionário que será James Allison, novo diretor técnico da rival Mercedes."Se alguém da minha equipa me diz que o nosso carro é quatro segundo mais rápido do que os dos rivais, tenho que acreditar nele", disse Marchionne, em entrevista à revista 'F1 Racing', numa linha de raciocício que continua depois em declarações publicadas pelos jornais finlandeses 'Iltalehti' e 'Turun Sanomat' e ao site alemão 'sport.de'.