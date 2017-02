Continuar a ler

O sistema de suspensão de Mercedes e Red Bull ajustará a altura do carro e consegue obter maior nível de efeito de solo em curva e em reta, o que se traduz em mais velocidade, e acredita-se que os engenheiros da Ferrari - e das restantes escuderias - não o terão conseguido copiar até agora.



Depois desta derrota na secretaria, resta à escuderia de Maranello avançar para o protesto formal no GP da Austrália, ronda inaugural da temporada 2017, entre 24 e 26 de março - isto se a FIA não intervir com uma clarificação regulamentar por altura dos primeiros testes (dia 27), como avançou esta segunda-feira o portal 'Motorsport'.



Este processo levará os comissários da FIA a verificarem exaustivamente os chassis de Mercedes e Red Bull, forçando uma tomada de decisão - até agora a FIA tem argumentado que o dispositivo está numa zona cinzenta do regulamento técnico.



Na reunião de 7 de fevereiro terão estado ao lado da Ferrari a Sauber e Haas, que correm com unidades motriz adquiridas aos italianos, e Renault ou McLaren. O sistema de suspensão de Mercedes e Red Bull ajustará a altura do carro e consegue obter maior nível de efeito de solo em curva e em reta, o que se traduz em mais velocidade, e acredita-se que os engenheiros da Ferrari - e das restantes escuderias - não o terão conseguido copiar até agora.Depois desta derrota na secretaria, resta à escuderia de Maranello avançar para o protesto formal no GP da Austrália, ronda inaugural da temporada 2017, entre 24 e 26 de março - isto se a FIA não intervir com uma clarificação regulamentar por altura dos primeiros testes (dia 27), como avançou esta segunda-feira o portal 'Motorsport'.Este processo levará os comissários da FIA a verificarem exaustivamente os chassis de Mercedes e Red Bull, forçando uma tomada de decisão - até agora a FIA tem argumentado que o dispositivo está numa zona cinzenta do regulamento técnico.Na reunião de 7 de fevereiro terão estado ao lado da Ferrari a Sauber e Haas, que correm com unidades motriz adquiridas aos italianos, e Renault ou McLaren.

A temporada de 2017 do Mundial de Fórmula 1 poderá começar com a Ferrari a disputar o GP da Austrália sob protesto, com outras três escuderias a alinharem ao lado dos italianos, reclamando a ilegalidade do sistema de suspensão utilizadas por Mercedes e Red Bull nos seus carros.Trata-se do mais recente episódio de uma polémica iniciada nos primeiros dias de 2017 e que foi originado por o resultado da reunião técnica realizada no dia 7 não ter sido no sentido de banir o que os queixosos entendem como sendo um dispositivo que vai contra os regulamentos, devido ao desempenho ativo que proporciona.