O holandês Max Verstappen (Red Bull) fechou o pódio dos mais rápidos do segundo dia, com 1.22,200 minutos.



Os primeiros testes de pré-temporada vão decorrer em Barcelona até quinta-feira. A nova temporada de Fórmula 1 arranca a 26 de março com o Grande Prémio da Austrália.

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi esta terça feira o piloto mais rápido no segundo dia do testes de pré-temporada que estão a decorrer no Circuito da Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona.Raikkonen, campeão mundial em 2007, teve como melhor tempo 1.20,969 minutos, a melhor marca efetuada no circuito espanhol desde 2013, e superou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que foi o segundo mais rápido com 1.20,983.

Autor: Lusa