Continuar a ler

Outro dos destaques do dia foi Robert Kubica, que está em vias de assinar pela Williams. O polaco, que sofreu um grave acidente há mais de seis anos num Rali em Itália (quase perdeu o braço direito), completou 100 voltas ao traçado e acabou em 9.º.



Em 7.º ficou um estreante. O russo Nikita Mazepin, que chega à Force India oriundo da F3, rodou a bom ritmo.



Classificação:

1º. Kimi Raikkonen (Ferrari), 1.37,768 (90 voltas)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull), 1.38,066 (109)

3. Romain Grosjean (Haas), 1.39,270 (127)

4. Lewis Hamilton (Mercedes), 1.39,470 (129)

5. Fernando Alonso (McLaren), 1.39,762 (107)

6. Nico Hulkenberg (Renault), 1.39,803 (80)

7. Nikita Mazepin (Force India), 1.39,959 (84)

8. Lance Stroll (Williams), 1.40,046 (21)

9. Robert Kubica (Williams), 1.41,296 (100)

10. Sean Gelael (Toro Rosso), 1.41,428 (106)

11º Marcus Ericsson (Sauber), 1.41,681 (97)

12º Oliver Turvey (McLaren), 1.41,914 (105) Outro dos destaques do dia foi Robert Kubica, que está em vias de assinar pela Williams. O polaco, que sofreu um grave acidente há mais de seis anos num Rali em Itália (quase perdeu o braço direito), completou 100 voltas ao traçado e acabou em 9.º.Em 7.º ficou um estreante. O russo Nikita Mazepin, que chega à Force India oriundo da F3, rodou a bom ritmo.1º. Kimi Raikkonen (Ferrari), 1.37,768 (90 voltas)2. Daniel Ricciardo (Red Bull), 1.38,066 (109)3. Romain Grosjean (Haas), 1.39,270 (127)4. Lewis Hamilton (Mercedes), 1.39,470 (129)5. Fernando Alonso (McLaren), 1.39,762 (107)6. Nico Hulkenberg (Renault), 1.39,803 (80)7. Nikita Mazepin (Force India), 1.39,959 (84)8. Lance Stroll (Williams), 1.40,046 (21)9. Robert Kubica (Williams), 1.41,296 (100)10. Sean Gelael (Toro Rosso), 1.41,428 (106)11º Marcus Ericsson (Sauber), 1.41,681 (97)12º Oliver Turvey (McLaren), 1.41,914 (105)

Kimi Raikkonen foi o mais rápido esta terça-feira nos testes oficiais que encerram a temporada de 2017. Em Abu Dhabi o piloto finlandês da Ferrari aproveitou os pneus supermacios para fazer uma volta em 1.37,768 minutos, suficiente para o colocar no topo da folha de tempos. O campeão do Mundo Lewis Hamilton (Mercedes) foi 4º.A jornada começou com o acidente de Fernando Alonso, que se despistou na sua 11ª volta ao circuito Yas Marina, mas o danos no McLaren foram reparados a tempo de o espanhol regressar à pista, três horas depois. Completou mais de 100 voltas e acabou com o 5.º melhor registo.