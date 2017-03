Continuar a ler

A Red Bull, outra das escuderias até agora em foco nos testes, acabou com o quarto melhor registo, depois de Max Verstappen fazer uma volta em 1m23s920.



Tempos da manhã do 4.º dia de testes em Barcelona:



1. Kimi Raikkonen (Ferrari) – 1m22.305s (45 voltas)

2. Romain Grosjean (França), Haas–Ferrari, 1m22.739s (48)

3. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1m23.918s (34)

4. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1m23.920s (43)

5. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1m24.893s (25)

6. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1m24.974s (51)

7. Antonio Giovinazzi (Italia), Sauber-Ferrari, 1m25.037s (37)

8. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1m36.512s (8)

Os carros rodaram com pista molhada em boa parte da manhã do quarto e último dia da primeira ronda de testes de pré-temporada e Kimi Räikkönen (Ferrari) terminou com o melhor tempo graças a uma volta em 1m22s305, entre as 45 que cumpriu ao Circuito da Catalunha (Barcelona), bem à frente de Romain Grosjean (Haas-Ferrari) e Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda).Outro destaque vai os problemas elétricos sofridos no Mercedes W08, que levaram à ausência de Valtteri Bottas na altura em que a pista começou a secar - depois de ter sido artificialmente molhada, como estava previsto - e Räikkönen obteve o registo da manhã com pneus macios no SF70-H. O sucessor de Nico Rosberg realizou apenas oito voltas, estabelecendo 1m36s512 como melhor tempo.