O lugar de Carlos Sainz Jr na Toro Rosso será ocupado Pierre Gasly, piloto do universo Red Bull, a que pertence também a escuderia que está equipada com unidades motriz Renault, o que dará origem a uma interessante situação na classificação do Mundial de Construtores entre os de Faenza e os de Enstone por via da transferência do espanhol e da combinação dos pontos deste com os Nico Hülkenberg.



A Toro Rosso é sexta na classificação, à frente da Renault, e ambas têm ainda o quinto lugar da Williams à vista, numa corrida em que estão em jogo muitos milhões de euros a atribuir no final da temporada.



A Renault confirmou este sábado que Carlos Sainz Jr ocupará o lugar de Jolyon Palmer a partir do GP dos Estados Unidos, 17.ª ronda do Mundial de Fórmula 1 que tem lugar entre 20 e 22 de outubro no Circuito das Américas (Austin, Texas).A decisão foi tomada depois da escuderia ter chegado a acordo com o piloto britânico para rescidir o contrato - Palmer já fez as despedidas, sublinhando que o GP do Japão, em curso em Suzuka, será o último em que participa em 2017.