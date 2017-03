Continuar a ler

Atrás do SF70H - com pneus super-macios montados na altura do registo -, ficaram Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) e Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso-Renault), que atiraram Valtteri Bottas (Mercedes) para nova posição pouco habitual em pilotos aos comandos de carros da escuderia que tem dominado a F1.



Nota ainda para mais um dia desastroso da McLaren-Honda, com Fernando Alonso e ver quebrar nova unidade motriz do construtor japonês.



Tempos da manhã do 4.º dia da 2.ª ronda de testes:



1. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1m18s634 (super-macios), 1m18.634s (48 voltas)

2. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1m19s438 (super-macios), a 0s804 (33)

3. Carlos Sainz Jr. (Espanha), Toro Rosso-Renault, 1m19s837 (ultra-macios), a 1s203 (39)

4. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1m19s845 (super-macios), a 1s211 (53)

5. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1m19s885 (ultra-macios), a 1s251 (45)

6. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1m20s116 (ultra-macios), a 1s482 (46)

7. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1m20s335 (macios), a 1s701 (59)

8. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1m21s429 (macios), a 2s795 (44)

9. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1m21s670 (ultra-macios), a 3s036 (59)

A manhã do quarto e último dia de testes de pré-temporada terminou esta sexta-feira com Kimi Räikkönen a confirmar as credenciais da Ferrari, graças a uma volta ao Circuito da Catalunha realizada em tempo bombástico, que fica como novo melhor registo das duas sessões: 1m18.634s.O finlandês respondeu assim ao excelente tempo que o companheiro de equipa Sebastian Vettel tinha fixado na véspera, mas que ainda ficara acima da barreira do 1m19s.