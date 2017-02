Continuar a ler

"O Valtteri perguntou-me se podíamos conversar em breve e eu fico muito feliz por aceitar. Mas vou manter-me neutro. Por exemplo, não revelarei nenhum segredo de Lewis. Só o vou ajudar a integrar-se melhor na equipa", avisou Rosberg em entrevista à Reuters, na qual deixou elogios e um conselho ao finlandês proveniente da Williams:



"O Valtteri é muito talentoso. Ele também pode conquistar grandes coisas, desde que a equipa lhe dê um bom carro."



"Se fosse a ele não estava à espera de ter vida fácil, isso é certo. Vai ser um enorme desafio entrar numa nova equipa, na qual Lewis está há tantos - e também é preciso ter em conta que há as novas regras. Lewis é um dos melhores pilotos, por isso o nível é extremamente alto".



"Infelizmente, a disputa entre mim e Lewis acabou por completo. Tivemos alguns momentos agradáveis e tranquilos e, quem sabe se no futuro não estarei aberto a ter uma relação melhor com ele de novo", encerrou Rosberg. "O Valtteri perguntou-me se podíamos conversar em breve e eu fico muito feliz por aceitar. Mas vou manter-me neutro. Por exemplo, não revelarei nenhum segredo de Lewis. Só o vou ajudar a integrar-se melhor na equipa", avisou Rosberg em entrevista à Reuters, na qual deixou elogios e um conselho ao finlandês proveniente da Williams:"O Valtteri é muito talentoso. Ele também pode conquistar grandes coisas, desde que a equipa lhe dê um bom carro."

O relacionamento entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton na Mercedes nunca foi bom, mas não é por isso que o alemão vai colocar em xeque o antigo companheiro de equipa dando informações a Valtteri Bottas, o escolhido para lhe suceder na escuderia do construtor alemão, depois do surpreendente anúncio de final de carreira quando conquistou o título de 2016.De resto, Rosberg até se mostra disponível para se reaproximar do inglês, agora que deixou de existir a tensão provocada pela competição entre ambos.