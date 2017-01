Continuar a ler

Filho de pai alemão e de mãe natural das Maurícias, Wehrlein é considerado uma das grandes esperanças desta disciplina automóvel, depois de uma primeira temporada na qual correu pelas cores da Manor.



O alemão Pascal Wehrlein, piloto que está ligado à Mercedes, vai integrar a equipa da Sauber no próximo Campeonato do Mundo de Fórmula 1, formando assim dupla com Marcus Ericsson, anunciou esta segunda-feira a escuderia suíça."Estou muito feliz por conduzir durante esta temporada para a equipa Sauber. É um novo desafio, numa nova equipa, que eu aguardo com impaciência", disse Wehrlein, 22 anos, piloto que chegou a ser apontado como provável sucessor do atual campeão do mundo alemão Nico Rosberg, que anunciou no final da temporada passada a sua retirada da competição.

Autor: Lusa