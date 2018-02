Continuar a ler

Mercedes e Ferrari, que dominaram a última temporada, são as seguintes, ambas a 22 de fevereiro, sendo que a escuderia do construtor alemão tem a cerimónia agendada para Silverstone (Inglaterra, enquanto os italianos optam uma vez mais pela Internet.



APRESENTAÇÕES DE CARROS E EQUIPAS:



20 de fevereiro, Renault RS18, online

20 de fevereiro, Sauber C37, online

22 de fevereiro, Mercedes W09, Silverstone

22 de fevereiro, Ferrari, online

23 de fevereiro, McLaren MCL33, a confirmar

26 de fevereiro, Toro Rosso STR13, Barcelona



TESTES:



Pré-temporada:

26 de fevereiro a 1 de março - Circuito da Catalunha (Barcelona)

6 de março a 9 de março - Circuito da Catalunha (Barcelona)



Durante a temporada:

15 e 15 de maio, Circuito da Catalunha (Barcelona)

31 de julho e 1 de agosto, Hungaroring (Budapeste/Hungria)



EQUIPAS E PILOTOS:



MERCEDES

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

Motor: Mercedes



FERRARI

Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen

Motor: Ferrari



RED BULL

Daniel Ricciardo e Max Verstappen

Motor: TAG Heuer Renault



FORCE INDIA

Sergio Pérez e Esteban Ocon

Motor: Mercedes



WILLIAMS

Lance Stroll e Sergey Sirotkin

Motor: Mercedes



RENAULT

Nico Hulkenberg e Carlos Sainz Jr

Motor: Renault



TORO ROSSO

Pierre Gasly e Brendon Hartley

Motor: Honda



HAAS

Romain Grosjean e Kevin Magnussen

Motor: Ferrari



MCLAREN

Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne

Motor: Renault



SAUBER

Marcus Ericsson e Charles Leclerc

Motor: Ferrari



CALENDÁRIO 2018



25 de março, GP da Austrália, Albert Park/Melbourne (urbano)

8 de abril, GP do Bahrain, Sakhir (Circuito Internacional do Bahrain)

15 de abril, GP da China, Xangai (Circuito Internacional de Xangai)

29 de abril, GP do Azerbaijão, Baku (urbano)

13 de maio, GP de Espanha, Barcelona (Circuitod a Catalunha)

27 de maio, GP do Mónaco, Monte Carlo (urbano)

10 de junho, GP do Canadá, Montreal (Circuito Gilles Villeneuve)

24 de junho, GP de França, Le Castellet (Circuito de Paul Ricard)

1 de julho, GP da Áustria, Spielberg (Red Bull Ring)

8 de julho, GP da Grã Bretanha, Silverstone

22 de julho, GP da Alemanha, Hockenheim

29 de julho, GP da Hungria, Budapeste (Hungaroring)

26 de agosto, GP da Bélgica, Stavelot (Circuito de Spa-Francorchamps)

2 de setembro, GP de Itália, (Autódromo Nacional Monza)

16 de setembro, GP de Singapura, Marina Bay (urbano)

30 de setembro, GP da Rússia, Sochi (urbano)

17 de outubro, GP do Japão, Suzuka (Circuito de Suzuka)

21 de outubro, GP dos Estados Unidos, Austin (Circuito das Américas)

28 de outubro, GP do Mèxico, Cidade do México (Autódromo Hermanos Rodríguez)

11 de novembro, GP do Brasil, São Paulo (Autódromo de Interlagos)

A temporada 2018 do Mundial de F1, 69.ª da história da competição organizada pela FIA, arranca a 25 de março com o GP da Austrália. Mas antes têm lugar as apresentações e os testes, onde se começa a perceber o potencial de cada carro e piloto.No que toca a apresentações, as primeiras equipas a mostrarem ao Mundo os seus carros são a Renault e a Sauber, no dia 20 de feveiro, ambas através de eventos online.