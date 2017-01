Continuar a ler

Valtteri Bottas foi esta segunda-feira confirmado pela Mercedes para a época de 2017, depois da Williams, por quem competiu sete anos, o ter libertado para que pudesse cumprir o seu "sonho" de atuar na equipa que tem dominado a Fórmula 1."Chegar a uma nova equipa implica trabalhar mais, mas estou preparado a 100 por cento. Estou a treinar duramente para dar o melhor de mim fisicamente, porque, sem dúvida, é o que me vai exigir conduzir um carro destes", disse.Bottas revelou que tem por hábito colocar sempre "a fasquia mais alta" e por isso definiu como objetivo "render desde a primeira corrida" para assim ficar "muitos mais anos" na Mercedes."Com a Williams comecei como piloto de testes em 2010. Estou muito orgulhoso do que conseguimos juntos. Devo agradecer-lhes a minha estreia na Fórmula 1, os meus primeiros pontos e os nove pódios, pelo que lhes desejo o melhor no futuro", concluiu.Bottas, de 27 anos, transferiu-se da escuderia britânica Williams para a Mercedes algumas semanas depois de Rosberg ter anunciado surpreendentemente a decisão de se retirar da competição, num ano em que chegou finalmente ao título de campeão do mundo, batendo o seu companheiro de equipa, com quem as relações nunca foram as melhores.