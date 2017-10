Continuar a ler

"Temos um pequeno sistema de prémios para a volta mais rápida, algo que estou a pensar terminar... Dei instruções ao seu engenheiro para que, de modo lagum, lhe dissesse que o Vettel lhe tinha tirado alguns euros, mas o problema é que ele estava sempre a ver os monitores que existem no circuito. O importante foi levar o carro para casa intacto... e ele conseguiu", acrescentou.



Verstappen, refira-se, venceu o Grande Prémio do México com quase 20 segundos de avanço para Valtteri Bottas, sendo que as preocupações da Red Bull se deviam essencialmente à possibilidade de o sistema de arrefecimento ter problemas na altitude da Cidade do México (2,250 metros). "Temos um pequeno sistema de prémios para a volta mais rápida, algo que estou a pensar terminar... Dei instruções ao seu engenheiro para que, de modo lagum, lhe dissesse que o Vettel lhe tinha tirado alguns euros, mas o problema é que ele estava sempre a ver os monitores que existem no circuito. O importante foi levar o carro para casa intacto... e ele conseguiu", acrescentou.Verstappen, refira-se, venceu o Grande Prémio do México com quase 20 segundos de avanço para Valtteri Bottas, sendo que as preocupações da Red Bull se deviam essencialmente à possibilidade de o sistema de arrefecimento ter problemas na altitude da Cidade do México (2,250 metros).

Aos 20 anos, Max Verstappen é dos pilotos mais promissores para o futuro da Fórmula 1, mas a sua juventude pode ter o lado negativo, impulsionado pela irreverência típica destas idades. Ora, este fim de semana, no Grande Prémio do México, a equipa Red Bull experienciou isso mesmo, quando o jovem holandês decidiu ignorar uma ordem... em busca de um prémio.A história é revelada por Christian Horner, o chefe da equipa britânica, que ao 'Motorsport' detalhou o sucedido. "O grande desafio da corrida foi abrandar-lhe o ritmo. Houve alturas em que ficou um pouco aborrecido, tentámos abrandá-lo e ele sentia-se um pouco frustrado, porque não podia ir mais lento. É um piloto que gosta das lutas roda a roda, como as das primeiras curvas. Viu-se que queria ganhar esta corrida mais do que nunca", revelou, falando depois do tal 'prémio'...

Autor: Fábio Lima