Após uma primeira abordagem em tom de ameaças, a Red Bull inverteu a posição a acabou mesmo por renovar com Max Verstappen, que assim fica com um vínculo total de cinco anos (estreou-se em 2016) aos austríacos."A Red Bull sempre mostrou confiança em mim com ações: convidou-me para seu programa de desenvolvimento quando eu tinha 16 anos e depois proporcionou-me começar na F1 quando eu tinha 17. Sempre me apoiou e à minha ambição, e sei que dividimos esta ambição", sublinhou Verstappen.