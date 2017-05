No primeiro teste o piloto alemão terminou na 2.ª posição (1'13.621), mas 'vingou-se' na 2.ª sessão de treinos livres, com o tempo imbatível de 1'12.720, sendo seguido por Daniel Ricciardo (1'13.207) e Kimi Raikkonen (1'13.283).



A 2ª sessão de treinos livres não correu tão bem para a Mercedes, com Lewis Hamilton a ter o 8.º melhor tempo (1'13.873) e Valteri Bottas o 10.º (1'13.902).

A luta entre Mercedes e Ferrari antevê-se acesa no Grande Prémio do Mónaco Esta quinta-feira realizaram-se as duas sessões de treinos livres, com Lewis Hamilton a liderar a 1.ª (com 1'13.425) e Sebastian Vettel a ser o mais rápido na 2.ª.

Autor: Cláudia Marques