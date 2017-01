A Williams confirmou esta segunda-feira que Felipe Massa ocupará a vaga deixada em aberto pela saída de Valtteri Bottas para a Mercedes - o finlandês será anunciado como novo companheiro de equipa de Lewis Hamilton, no lugar de Nico Rosberg, que se retirou poucos dias depois de conquistar o título de 2016.O brasileiro, recorde-se, foi a primeira opção da escuderia de Grove mal ficou claro que a opção da Mercedes era o finlandês - Massa formou dupla na Williams com Bottas e assegura assim o capital de experiência necessário, ao lado do 'rookie' canadiano Lance Stroll.O anúncio da escuderia britânica inclui a referência à saída de Bottas para a Mercedes, escuderia que deverá agora confirmar a contratação do piloto finlandês a qualquer momento.