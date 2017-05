Continuar a ler

26/26 - Acabou! Vitória para Franco Morbidelli! O italiano consegue aguentar os ataques de Bagnaia, levando para casa a quarta vitória em cinco provas. Thomas Luthi fecha o pódio, à frente de Alex Márquez. Quanto a Miguel Oliveira, ficou mesmo no 17.º lugar.25/26 - Penúltima passagem na linha de continua Morbidelli no comando. Miguel Oliveira está mesmo a ter uma corrida para esquecer. O português volta ao 17.º posto, o lugar no qual partiu.24/26 - Sempre colados, Morbidelli e Bagnaia não desarmam na frente. É uma luta taco a taco...23/26 - Morbidelli e Bagnaia separados por 0,6 segundos na frente. Luthi e Márquez lutam pelo terceiro posto mais atrás, enquanto que Miguel Oliveira não consegue reentrar nos pontos. O português vai cair para quarto no Mundial de pilotos.22/26 - Bagnaia consegue baixar a diferença para a casa do meio segundo. Vamos ter luta até final!21/26 - Morbidelli bate o recorde da corrida (melhor até do que a pole da época passada...), mas Bagnaia fez um tempo praticamente igual. Miguel Oliveira é 16.º....20/26 - Tudo igual na frente e cá para trás. Faltam seis voltas!19/26 - Bagnaia vai ganhando algumas centésimas a Morbidelli e procura recuperar para tentar o ataque ao primeiro posto. Oliveira é 16.º.18/26 - Miguel Oliveira cai para fora dos pontos! O português é ultrapassado pelo colega de equipa Ricard Cardus.17/26 - Morbidelli segue seguro na frente, com menos de um segundo de avanço para Bagnaia, enquanto que Miguel Oliveira é 15.º16/26 - Isaac Viñales supera Miguel Oliveira, que agora cai para 15.º.15/26 - Nova passagem na linha de meta, com Miguel Oliveira de novo em 14.º, atrás de Syahrin. Na frente tudo igual...14/26 - Miguel Oliveira sobe mais um lugar, para 13.º. No topo Morbidelli continua à frente de Bagnaia, Márquez e Luthi.13/26 - Bagnaia consegue a melhor volta da corrida, mas segue no segundo posto, 'coladinho' a Morbidelli. Lá atrás, Miguel Oliveira comanda um grupo de quatro elementos, na luta pelo 14.º lugar.12/26 - Morbidelli continua na frente, comandando um grupo que segue com a mesma ordem de há pouco: Bagnaia, Márquez e Luthi. Oliveira segue em 14.º11/26 - Morbidelli é o novo líder, à frente de Bagnaia e Márquez. Miguel Oliveira continua em 14.º10/26 - Miguel Oliveira continua em 14.º, enquanto na frente a corrida é liderada por Márquez.9/26 - Queda de Lorenzo Baldassari na curva 4 e Miguel Oliveira sobe mais uma posição, para 14.º.8/26 - Miguel Oliveira parece estar a começar a sua recuperação. O português já entrou nos pontos. É agora 15.º.7/26 - Miguel Oliveira sobe a 16.º, enquanto na frente Luthi sai mal numa das curvas do interior e desce para quarto. Comanda Márquez, à frente de Bagnaia e Morbidelli.6/26 - Miguel Oliveira segue em 17.º e na frente continua tudo igual, com Luthi à frente de Morbidelli e Márquez.5/26 - Miguel Oliveira segue em 17.º, a 5 segundos da frente. Thomas Luthi bate o recorde da pista e, praticamente de seguida, sobe ao topo da prova, superando Franco Morbidelli.4/26 - Luta acesa no topo da corrida, enquanto de Miguel Oliveira nem sinal. O português continua a meio da tabela.3/26 - Márquez fixa a volta mais rápida da corrida, aproximando-se do duo composto por Morbidelli e Luthi. Quanto a Miguel Oliveira, mantém-se a duas posições dos pontos.2/26 - Morbidelli, Luthi e Márquez nos três primeiros lugares e Miguel Oliveira segue no 17.º lugar. O português terá de forçar o ritmo para tentar chegar, pelo menos, aos pontos.1/26 - Miguel Oliveira cruza pela primeira vez a linha de meta na posição na qual partiu, o 17.º posto. Morbidelli é o líder...11.35 - Começa a corrida!- O arranque para esta prova, a quinta do Mundial, estava marcado para as 11.20, mas foi atrasado devido aos incidentes que ocorreram na prova de Moto3.- Terceiro colocado o Mundial, Miguel Oliveira parte este domingo da 17.ª posição no Grande Prémio de França, em Le Mans.