Sobre o Circuito da Guia, onde corre pela quinta vez, André Pires destacou os desafios: "As dificuldades são todas. É o nível dos pilotos, é o nível do circuito, é o tamanho do circuito, é o clima, é a humidade, é estarmos longe de Portugal, tudo é uma dificuldade. Não estou habituado a isto, sem dúvida. Estava a fazer o campeonato nacional e quando chegamos aqui é um mundo à parte. Não há comparação". No final da corrida, o piloto de Vila Pouca de Aguiar disse à Lusa estar "bastante contente" com o resultado, e salientou a melhoria de hoje em relação ao treino de quinta-feira."Consegui baixar cinco segundos, o que não estava nada à espera. Ontem estava nos 37, hoje consegui ir aos 32 [segundos]. Quando vi o tempo nem queria acreditar", afirmou."Sei que [a corrida] vai ser difícil, é um ritmo já muito grande, a que não estou habituado, mas estou confiante que vamos fazer uma boa corrida", disse.Sobre o Circuito da Guia, onde corre pela quinta vez, André Pires destacou os desafios: "As dificuldades são todas. É o nível dos pilotos, é o nível do circuito, é o tamanho do circuito, é o clima, é a humidade, é estarmos longe de Portugal, tudo é uma dificuldade. Não estou habituado a isto, sem dúvida. Estava a fazer o campeonato nacional e quando chegamos aqui é um mundo à parte. Não há comparação".

O piloto português André Pires (Kawasaki) vai largar do 23.º lugar da grelha de partida para o Grande Prémio de Motos de Macau, que decorre no sábado.Pires, de 28 anos, fez esta sexta-feira a sua melhor volta na qualificação em 2.32,167 minutos, 9,086 segundos depois do vencedor, o irlandês Glen Irwin (Ducati), que sairá da pole position. Em segundo lugar ficou o britânico Peter Hickman (BMW) e em terceiro o veterano, também britânico, Michael Rutter (BMW).

Autor: Lusa