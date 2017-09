Continuar a ler

Não é de facto frequente ver tantas pessoas num circuito para assistir a uma corrida pouco popular em Portugal. Mas o fim-de-semana parece ter revelado uma mudança no estado de espírito dos adeptos do motociclismo em Portugal. Será que a paixão pelo desporto motorizado voltou em grande?"Nós achamos que sim. Desde que o Miguel Oliveira passou a assumir o estatuto de piloto de topo e a ganhar corridas, que voltou a haver paixão pelos motores", respondeu. "Acho que já merecíamos ter uma corrida de MotoGP. O Miguel merece e o país também", atirou. "O Mundial SBK é um excelente pontapé de saída para outros voos e esperamos que a próxima corrida seja ainda maior", acrescentou.Embora implique outros orçamentos, Paulo Pinheiro assume a vontade de receber provas de maior calibre."Nunca escondemos que gostaríamos de receber aqui no AIA, uma prova de MotoGP e Fórmula 1. O circuito foi feito para isso, está preparado e dimensionado para isso", garantiu. "Neste momento temos contrato de três anos com as SuperBike que é a corrida maior dimensão que temos. Os pilotos são de altíssimo nível, o nível das motos é fantástico e o ritmo destas é equiparado aos da MotoGP. Acho que não é um campeonato de segunda linha, é apenas um campeonato diferente e está a ficar cada vez melhor", explicou.Portimão deverá manter uma data aproximada no próximo ano para receber novamente o Mundial SBK. Além disso, haverá apenas algumas arestas por limar."Não me recordo de ver o paddock com tantas pessoas. A maioria estava concentrada lá, muito graças à organização do Mundial e o aumento de qualidade. Este ano permitimos o acesso à torre VIP a quem tinha bilhete paddock. O desafio agora é tentar criar atividades nas bancadas. Um bilhete único que ajude o controlo de público e facilitar os acessos", assegurou.Outros aspetos a melhorar estão relacionados com a própria pista. O circuito revela alguns desníveis e ressaltos que dificultam ainda mais o nível deste."Temos uma taxa de ocupação da pista continuamente elevada. Este ano recebemos novamente os testes F1 e esses carros carregam muito e induzem stress no asfalto", justificou. "Sabemos quais os pontos a melhorar. Este ano requalificamos a reta principal. Estava programado em agosto fazer a reta interior e a zona Craig Jones e não conseguimos fazê-lo por causa da ocupação da pista. Faremos as alterações este inverno para em janeiro ter a pista toda ao nível desejado para receber novos testes", garantiu.