Eis o 'filme' do acidente





"Lamento, lamento... Estava a caminho do meu local de trabalho e ele apareceu, de forma imprevista, num STOP". A frase pertence ao condutor, de 30 anos, envolvido no acidente que deixou Nicky Hayden entre a vida e a morte , ocorrido na quarta-feira, junto do Circuito Marco Simoncelli, em Misano. Na versão do condutor, que seguiu ao volante de um Peugeot 306, Hayden terá surgido de surpresa vindo da direita, depois de não ter respeitado um sinal de STOP, situação que acabou por resultar num violento choque.De acordo com o 'Il Resto del Carlino', jornal que falou com o condutor, primeiras observações no local não mostram a presença de qualquer sinal de travagem, algo que suporta a teoria de que o piloto norte-americano terá efetivamente surgido de surpresa naquele local. Ainda segundo a mesma publicação, o pai do condutor do Peugeot 306 envolvido no acidente terá manifestado o seu desejo de conhecer pessoalmente os pais de Hayden, que esta quinta-feira chegaram a Itália, para acompanhar o seu filho.

Autor: Fábio Lima