Recorde-se que Miguel Oliveira fechou o campeonato de Moto2 em terceiro lugar, com 241 pontos, menos 2 do que Thomas Luthi, que foi o segundo colocado. Já Franco Morbidelli, o campeão do Mundo, ficou a 67 pontos do piloto de Almada.



A temporada do Mundial de motociclismo fechou com chave de ouro para Miguel Oliveira, que em Valência somou esta tarde a terceira vitória da época em Moto2 , a terceira consecutiva. Foi mais uma exibição de superioridade por parte do piloto português, que levou mesmo o jornal 'AS' a deixar uma espécie de aviso à navegação para a próxima temporada."A vitória de Valência foi muito importante, porque mete realmente medo tendo em vista a próxima temporada, que já será sem o campeão Morbidelli, a última vítima a caminho de um triunfo sem contestação", pode ler-se na crónica do diário espanhol, que apelidou a prova de Miguel Oliveira como "retirada do manual". De resto, na mesma peça, a determinado momento o 'AS' escreve que em Cheste se temeu por uma corrida "aborrecida", que o português tratou de... "animar".

Autor: Fábio Lima