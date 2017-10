O espanhol Marc Márquez (Honda) conquistou este sábado a 'pole position' no Grande Prémio da Austrália, 16.ª prova do Mundial MotoGP.O seu principal rival, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que ocupa o segundo lugar no mundial de GP, ficou em 11.º lugar na qualificação de hoje, no circuito de Phillip Island.O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e o francês Johann Zarco (Yamaha Tech3) conquistaram o segundo e terceiro lugares na qualificação, respetivamente.

Autor: Lusa