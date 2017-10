Continuar a ler

Após 15 provas do Mundial de motociclismo de velocidade, Miguel Oliveira ocupa o quarto lugar em Moto2, com 166 pontos, menos 90 do que o líder, Franco Morbidelli.



Em 2017, o piloto natural de Almada já terminou seis vezes no pódio, duas na segunda posição e quatro na terceira, contando ainda duas 'pole positions'.

O português Miguel Oliveira (KTM) ficou este sábado em terceiro lugar na qualificação do Moto2 no Grande Prémio da Austrália, a 16.ª prova do Mundial MotoGP, que é disputado no circuito de Phillip Island.Oliveira completou a corrida em 1.33,422 minutos, conquistando o terceiro lugar, atrás do alemão Marcel Schrotter, em segundo, e do italiano Mattia Pasini, que ficou em primeiro. Já o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do Mundial, vai arrancar da quinta posição.

