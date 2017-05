Continuar a ler

Marc Márquez (Honda) - campeão em título e terceiro classificado na temporada, a quatro pontos do líder Rossi e dois de Viñales - não foi além do quinto tempo, atrás de Cal Crutchlow (LCR Honda), na qualificação da quinta ronda do Mundial, que tem lugar no Circuito Bugatti, em Le Mans.



Resultado da Qualificação:



1. Maverick Viñales (Espanha), Yamaha, 1:31.994

2. Valentino Rossi (Itália), Yamaha, 1:32.100

3. Johann Zarco (França), Tech 3 Yamaha, 1:32.229

4. Cal Crutchlow (Inglaterra), LCR Honda, 1:32.300

5. Marc Márquez (Espanha), Honda, 1:32.493

6. Andrea Dovizioso (Itália), Ducati, 1:32.726

7. Scott Readding (Inglaterra), Pramac Ducati, 1:33.119

8. Pol Espargaró (Espanha), KTM, 1:33.399

9. Karel Abraham (República Checa), Aspar Ducati, 1:33.517,

10. Bradley Smith (Inglaterra), KTM, 1:33.629

11. Jack Miller (Austrália), Marc VDS Honda, 1:33.756

12. Loris Baz (Espanha), Avintia Ducati, 1:33.955

13. Daniel Pedrosa (Espanha), Honda, 1:32.415

14. Álvaro bautista (Esoanha), Aspar Ducati, 1:32.484

15. Jonas Folger (Alemanha), Tech 3 Yamaha, 1:32.695

16. Jorge Lorenzo (Espanha), Ducati, 1:32.830

17. Andrea Iannone (Itália), Suzuki, 1:32.844

18. Aleix Espargaró (Espanha), Aprilia, 1:33.187

19. Danilo Petrucci (Itália), Ducati, 1:33.231

20. Hector Barberá (Espanha), Ducati, 1:33.233

21. Sam Lowes Inglaterra), Aprilia, 1:33.817

22. Tito Rabat (Espanha), Marc VDS Honda, 1:33.875

23. Sylvain Guintoli (França), Suzuki, 1:34.082

A Yamaha dominou por completo a qualificação do Grande Prémio de França de MotoGP, neste sábado, colocando três motos na primeira fila da grelha de partida, com Maverick Viñales a ser novo mais rápido do que Valentino Rossi na disputa entre os pilotos de fábrica do construtor japonês.O francês Johann Zarco, numa máquina da Tech 3, escuderia da casa, fecha a primeira linha da grelha de partida.